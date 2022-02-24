До последней минуты держал всех в напряжении и проиграли

В Ульяновске состоялся матч между командами по хоккею с мячом «Волга» и «Мурман».

Волжане начали бодро. Уже на 4 минуте открыл счёт. Но мурманчане через минуту забили ответный гол. Хоккеисты боролись за победу на протяжении всего матча очень активно. Однако игра завершилась счётом 4:3 и не в пользу заполярной команды.

Впереди у «Мурмана» ещё один матч. На этот раз на родном льду, уже 25 февраля клуб сыграет против команды «СКА Нефтяник» из Хабаровска.

Олег Батов, главный тренер ХК «Мурман»: «На скамейке много сидело нас. Нарушений было много с нашей стороны, поэтому играли в меньшинстве. И так сложно играть. А так, хороший боевой матч. До последней минуты держал в напряжении всех».