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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.02.23 19:30

До Северного полюса наших учёных отделяет всего 330 километров

Дрейфующая полярная станция «Северный полюс – 41» преодолела 87 градус северной широты!

Пёс Буран продолжает нести вахту в ледовом лагере, разбитом на льду вокруг дрейфующей полярной станции «Северный полюс – 41». Работы у пушистого сторожа может прибавиться - несколько дней назад к платформе приблизилась медведица с двумя медвежатами.

Их заинтересовал один из научных павильонов. Существенного ущерба медведи оборудованию не нанесли - их спугнули прожектором с борта судна.

Общая длина маршрута, пройденного ЛСП, составляет 724 морские мили, а генерального дрейфа - 259 морских миль. Температура воздуха: -30°.

Дрейфующая полярная станция «Северный полюс – 41» преодолела 87 градус северной широты! От Северного полюса учёных отделяет всего 330 километров, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

«Северный полюс-41» - первая экспедиция для недавно построенной в Санкт- Петербурге ледостойкой самодвижущейся платформы. У уникального судна яйцевидная форма корпуса, позволяющая выдерживать давление льда. На борту оборудовано 15 научных лабораторий, в которых учёные могут круглогодично выполнять комплексные исследования Арктики.

Планируется, что «Северный полюс» будет два года без перерыва дрейфовать в Северном Ледовитом океане.

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