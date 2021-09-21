До сих пор некоторые жители Мурманска вынуждены жить в старых ветхих домах

Признание их аварийными и переселение людей в благоустроенное жильё необходимо проводить своевременно. Контролирует данные действия прокуратура.

В Октябрьском округе прокуратура выявила 14 домов, которые имеют статус домов с пониженной капитальностью и не обеспеченными всеми видами благоустройства. Например, старая двухэтажка на улице Карла Либкнехта, 22 была построена 1944 году. Дом, рассчитанный на 16 квартир, уже изношен на 79%. И это видно даже не разбирающимся в строительстве людям. Но в доме всё ещё проживают около 20 человек. Однако жильё до сих пор не признано аварийным.

Наталья Теплова, заместитель прокурора Октябрьского округа Мурманска: «Прокуратурой по результатам проведенной проверки в администрацию города внесено представление, в котором поставлен вопрос о необходимости инициирования процедуры признания домов аварийными. Поскольку в ряде домов имеются, в том числе муниципальное жильё, собственником которого является муниципальное образование. В настоящее время представление находится на рассмотрении, оно взято на контроль прокуратурой округа».