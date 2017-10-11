До свидания, фонтаны Мурманска, увидим вас уже весной

В Мурманске приступили к консервации на зиму городских фонтанов.

– Конструкция на озере Глубоком уже разобрана и отправлена на склад, – рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – В настоящий момент специалисты работают в сквере на Зои Космодемьянской и на Семеновском озере. Все работы на фонтанах будут завершены до конца недели.

Фонтан на Семёновском озере будет установлен на самое дно, на глубину четырёх-пяти метров. Там зимой температура плюс два-три градуса, льда нет. Конструкция фонтана специально выполнена таким образом, чтобы её не нужно было демонтировать в холодное время года.

Снова полюбоваться водными каскадами мурманчане и гости города смогут в июне следующего года.