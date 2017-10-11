День за днём с «Арктик-ТВ»11.10.17 19:30
До свидания, фонтаны Мурманска, увидим вас уже весной
В Мурманске приступили к консервации на зиму городских фонтанов.
– Конструкция на озере Глубоком уже разобрана и отправлена на склад, – рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – В настоящий момент специалисты работают в сквере на Зои Космодемьянской и на Семеновском озере. Все работы на фонтанах будут завершены до конца недели.
Фонтан на Семёновском озере будет установлен на самое дно, на глубину четырёх-пяти метров. Там зимой температура плюс два-три градуса, льда нет. Конструкция фонтана специально выполнена таким образом, чтобы её не нужно было демонтировать в холодное время года.
Снова полюбоваться водными каскадами мурманчане и гости города смогут в июне следующего года.
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Соколов Юрий Валентинович
11.10.17 09:53
Евгений Викторович, покойся с миром. Ты всегда будешь с нами, в нашей памяти.
Татьяна
11.10.17 08:34
Замечательный был педагог,очень жаль ,только со словами благодарности вспоминаю этого учителя. Cветлая ему память.
Драйвер
11.10.17 06:16
А****о подготовились, хорошо подготовили трассу, особенно в понедельник, минус три соотечественника в полном расцвете сил... * - купюры внесла редакция.
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