До свидания, лагерь, здравствуй, школа!

Август подходит к концу, поэтому и летние городские оздоровительные лагеря завершают свою работу. Сегодня съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала на закрытии третей смены в лагере «Маяк» на базе школы № 49.

Завершается третья смена летних оздоровительных лагерей в Мурманске. Всего в этом году 1740 ребят смогли весело и с пользой провести время. Школьники не просто находились под присмотром опытных педагогов и получали сбалансированное питание, но и ходили в театры, смотрели кино, играли, веселились, участвовали в творческих конкурсах.

«Этот сезон прошёл очень хорошо, несмотря на холодное лето, - отмечает Ирина Малюк, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Ребята получили весь комплекс мероприятий, которые были намечены».

Детский лагерь «Маяк», который был организован на базе мурманской школы № 49, никак не нарушил планов на ремонт данного учреждения. Кроме того дети продолжили образовательный процесс, но не по классической учебной программе: ребята изучили правила дорожного движения, когда к ним приходили в гости инспекторы ГИБДД, а с сотрудниками МЧС говорили о поведении в лесу и у водоёмов.

«Мы проработали, продумали план и работы лагеря, и подготовки учреждения к началу учебного года, - говорит Юрий Гугин, депутат Совета депутатов города Мурманска, директор школы № 49. – Мы успели всё. У нас отработали две смены, 270 ребятишек прошли через лагерь и оздоровились. Для них была подготовлена шикарная программа».

Каждая смена длилась три недели - период небольшой, однако, этого вполне хватило, чтобы ребята нашли новых друзей и даже создали творческие объединения. На закрытии третей, последней, смены школьники спели любимые песни о лагере, исполнили танцы, прочитали стихи.