До свидания, Полярная Олимпиада-2022

87-й Праздник Севера и 62-й Праздник Севера учащихся подошли к концу. И в Ледовом дворце провели торжественную церемонию закрытия Полярной Олимпиады.

Официальное закрытие Праздника Севера было масштабным. На большой сцене чествовали спортсменов и рассказывали о площадках, на которых в течение месяца проходили соревнования.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «В этом году мы провели Праздник Севера, как и до пандемии. Были разрешены и зрители, и участники. Все остались довольны. Оргкомитет получает много откликов от участников соревнований с благодарностью и желанием вернуться сюда на следующий год. Я думаю, что это самая высшая оценка».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Праздник получился! 35 тысяч участников, 5 тысяч профессиональных спортсменов, 60 комплектов медалей. И как ярко мы открывали нашу Полярную Олимпиаду, так мы достойно её будем закрывать. Очень здорово, что в разных уголках нашей области прошли соревнования, включая известный на многие страны мира лыжный марафон».

Поддержать наших спортсменов и поздравить их с праздником приехали и именитые спортивные звёзды. Наш земляк, а ныне двукратный олимпийский чемпион Сергей Ридзик не мог из-за плотного графика посетить соревнования, но на закрытие Праздника Севера всё-таки вырвался и прилетел.

Сергей Ридзик, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр: «Спорт объединяет. Мы дружим, любим благодаря ему, укрепляем своё здоровье, тело и дух. Как говорится: быстрее, выше, сильнее. Я люблю ещё добавлять: и добрее».

Ключевым событием церемонии стало погашение огня Полярной Олимпиады.

В завершении торжественной части всех гостей праздника ждал сюрприз. Для них выступил российский певец Звонкий, а закрыли торжественный вечер танцами.