До Териберки - только караваном!

Третий день из-за сильной метели закрыты дороги на Териберку и Туманный. Для организованной проводки автотранспорта формируют колонны.

После будет сформирован караван в обратном направлении. Время формирования из с.Териберка и п.Туманный компания «Мурманскавтодор» сообщит дополнительно. Информацию можно найти на сайте предприятия и по телефону диспетчерской службы.

Кроме того, изменится время отправления общественного транспорта в указанных направлениях. Время отправления автобусов по маршрутам №206 «Туманный – Мурманск» и №241 «Териберка – Мурманск» от остановки «Автовокзал» в областном центре переносится на 14 часов. В Териберку и Туманный можно проехать организованно на личном и общественном транспорте.