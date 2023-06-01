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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.06.23 19:30

До «усталиков»: мотоколонной по трём городам большого ЗАТО прокатились больше двух десятков мотоциклистов

Вслед за мурманскими байкерами сезон катания на железных конях открыли затовчане.

У Надежды Антипиной есть категория в водительском удостоверении, позволяющая управлять мотоциклом. Более того, есть даже собственный байк, который пылится в гараже, потому что позади супруга как-то надёжнее и спокойнее, признаётся жительница Североморска.

«Двоечкой», как называют езду с пассажиром на одном мотоцикле, ребята катаются уже почти 30 лет, а значит, в дорогу собираются в два раза тщательнее.

Андрей и Надежда Антипины, байкеры, ЗАТО г. Североморск: «Ножик должен быть с собой… Чувство свободы. Документы и шлем! Это обязательная экипировка».

А вот у Александра с собой ещё и дождевик… Это и отличает северного байкера от изнеженных тёплыми солнечными лучами южных мотоциклистов.

Александр Баев, байкер, ЗАТО г. Североморск: «Они всегда должны отличаться. У нас вышел утром в шортиках, возьми с собой шубу».

Неделю назад мотосезон в Мурманской области официально открыли в столице Заполярья. Байкеры со всего региона проехали колонной по главному проспекту города-героя. Но у ребят из ЗАТО Александровск есть и своя традиция. Начало сезона они отмечают встречей за контрольно-пропускным пунктом.

Юлия Говера, организатор открытия мотосезона в ЗАТО Александровск: «Отмечу, что в Мурманске прокат короче. Пока в ЗАТО мы проезжаем по всем трём городам, ребята успевают устать, катаемся, как говорим мы, до «усталиков».

Остановки, также по традиции, на каждой главной площади городов ЗАТО Александровск. Зрители могут не только сделать фото на память, но и посидеть на «Харлее», «Хонде», «Ямахе» или «Кавасаки» - выбор, словом, достойный. Финиширует пробег в Кислой губе, где к мемориалам героев и защитников Заполярья байкеры возлагают цветы.

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