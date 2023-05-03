Добра много не бывает: в 15 раз в школе №1 Полярного силами учеников, родителей и педагогов проведена благотворительная ярмарка «Белый цветок»

Вырученные от продажи изделий ручной работы средства направят на помощь нуждающимся.

Вновь в школе №1 имени Погодина в Полярном представили для благотворителей уникальные вещи: изделия ручной работы и концертную программу. Оба этапа – развлекательную часть и ярмарку – готовили вместе с родителями и педагогами полярнинского учреждения школьники в рамках традиционной акции «Белый цветок».

Анна Марусиченко, участница благотворительной ярмарки «Белый цветок», г. Полярный: «Подготовка – это самое замечательное. Потому что ты ждёшь, учишь слова. Мы с ребёнком пекли печеньки, упаковывали, представляли, как это будет».

Впервые в истории России такая ярмарка была официально организована в Санкт-Петербурге в 1911 году императором Николаем Вторым и его супругой Александрой Федоровной. Формат напоминал современный: на рынке мастерицы продавали свои работы, в программу события включали концерты, выступления артистов, развлечения.

Мария Вивдюк, организатор благотворительной ярмарки «Белый цветок», г. Полярный: «Я не скажу, что мы первопроходцы, безусловно, нет. Но в нашем городе, в нашем ЗАТО уже на протяжении 15 лет мы акцию проводим и продаем белые цветы».

Белый цвет - главный и неизменный символ события – это жизнь и стремление вперёд. Организаторы рассказали, что более 50 тысяч рублей удаётся выручить с каждой ярмарки, а помощь, как правило, адресная. Но в этом году «погодинцы» постарались принести пользу как можно большему количеству нуждающихся.

Анна Сергеева, участница благотворительной ярмарки «Белый цветок», г. Полярный: «Всё эти деньги уйдут в фонд или в детские дома, или на фронт».

Мария Вивдюк, организатор благотворительной ярмарки «Белый цветок», г. Полярный: «Благотворительность – это помощь больным, нуждающимся, помощь бойцам, которые находятся в зоне СВО. Возможно, что мы разделим всю сумму на три части и поможем каждому, хоть немного, но помощь будет».

Благотворительная акция «Белый цветок» проходит во многих городах России. Например, в Ялте она стала ежегодной, возобновившись с небольшой школьной ярмарки, которую организовал учитель.