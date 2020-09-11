Добраться до солнечного Краснодара мурманчане теперь смогут прямым рейсом на самолёте

Перелёт будет длиться 4 часа, а самый дешёвый билет без багажа обойдётся северянам в 1888 рублей.

Первый вылет состоится 24 сентября. Рейсы будет выполнять ростовская авиакомпания «Азимут» на суперджетах три раза в неделю - по понедельникам, четвергам и субботам.

Планировалось, что выполнение перевозок по маршруту Краснодар – Мурманск – Краснодар начнётся 7 сентября, но из-за неопределенности с получением субсидии эту дату перенесли.