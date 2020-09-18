Добро пожаловать в ад, или Городок для бездомных мурманчан

БОМЖ - 4 буквы, складывающиеся в незамысловатую, пропитанную неустроенностью и человеческим презрением аббревиатуру. Так мы ещё с подачи советских милиционеров привыкли обозначать людей без определённого места жительства и рода занятий. Слово давно вышло за пределы терминологии правоохранителей и клеймит каждого, кто опустился на дно общепринятой социальной структуры. Виноват ли он в этом сам или просто так сложилось, не повезло, роли уже не играет. Сами же люди, оказавшиеся на обочине жизни, предпочитают именовать себя нейтрально – «бездомный».

Двое таких бездомных - Геннадий и Александр поселились неподалёку от одного из мурманских продуктовых рынков. Организовали они здесь своеобразный лагерь, куда приходят поесть и переночевать.

- Вечером варим есть на костре, огонь разводим, - делятся они своим незамысловатым бытом.

О том, что в Мурманске появился городок бездомных, журналисты «Арктик-ТВ» узнали через социальные сети и решили проверить слухи. Они подтвердились. Разбитый рядом со сгоревшими складами бивуак нашли достаточно быстро. Героев репортажа застали спящими в одном из старых ларьков…

На улице уже довольно прохладно и владелец бывшей торговой точки пускает их туда переночевать. Прямо перед входом, написанная кем-то краской, бросается в глаза фраза с глубоким смыслом на английском «Добро пожаловать в ад». И она, пожалуй, наиболее ёмко описывает жизнь на улице. Дождь сюда не попадает, но внутри всё равно холодно. Не греет и рваная одежда постояльцев. Поэтому проснувшегося Геннадия долго трясёт - он не может согреться. Утро здесь начинается не с кофе, а с поиска старых деревянных ящиков и разведения костра. Зато с овощами проблем нет - соседний рынок пока этим добром снабжает исправно.

Геннадий, бездомный: «Иди, бери! Вон, куча целая. Вон помидоры валяются, всё валяется. Так, подработаем, купим макарон, рис, на костре сварим в масле. На костре кастрюли стоят, всё. Дров хватает. Они отдают вон эти ящики».

Внутри вагончика довольно прилично, даже несмотря на неопрятный вид постояльцев. Там ничем не пахнет, спальные полки в три яруса, на одной из них сейчас стоит ящик с помидорами. Есть даже старенький телевизор. Здесь он, скорее, как память о прежней жизни. Электричества нет, поэтому и смотреть в голубой экран не стоит.

Зато Геннадий и Александр охотно слушают радио с помощью старенького мобильника, оттуда узнают о происходящих событиях в городе и мире.

Раньше постояльцев было больше - жили всемером. Однако часть людей ушла.

«Один попал в тюрьму - отобрал телефон у прохожего, ещё один лежит в больнице - избили подростки», - рассказывает Александр.

Александр, бездомный: «У меня телефон есть, могу скорую вызвать. Избили его до такой степени. Вот вчера оперативники приезжали к нам. Мы с Генкой тут кушать готовили в это время».

От рук малолетних извергов пострадал и Александр. Около месяца назад в темноте кто-то ударил его металлической трубой по ноге. В итоге - перелом, больница, гипс, который, впрочем, бездомный снял самостоятельно - натирал при ходьбе.

Сейчас Александр ходит с палкой, но за ногу особо не переживает. Говорит, что кость срастётся и так. Этот перелом у него уже второй. Единственное, что беспокоит - теперь мужчина не может полноценно работать и зарабатывать деньги для своей небольшой общины.

«Просыпаемся, посидим, погреемся и пойдём в город. Подзарабатывать. Обычно мы у «О’кея» тусуемся. Там хоть тачки можно возить. Там тачки, знаешь такие, по 10 рублей вставляешь. Вот там возим тачки эти. Кто-то так денег даст. Подходят даже еду дают», - рассказывает Александр.

Вторая большая проблема после еды и крова - гигиена. Блюдут её не все бездомные, но Александр и Геннадий к этому вопросу относятся с пиететом - опасаются вшей и болезней, которые могут завестись от грязи. Часто стараются менять одежду, благо помогают благотворительные организации. Иногда удаётся накопить на посещение бани. К новым бездомным, затесавшимся в компанию, относятся с подозрением. Обязательно спрашивают, чем болеют. Если есть неприятный запах, то могут на «огонёк» и не пустить.

Геннадий и Александр, бездомные: «Это не наш контингент. Мы хоть переодеваемся часто. А они там вшей развели. Чё, вшей цеплять? Мы хоть часто переодеваемся. Шмотки снимаем, другие надеваем. Только проблема, где помыться. Помыться была возможность, но человек сейчас в больнице. Он пускал к себе, подстригал машинкой своей. Сейчас он пока в больнице, нет возможности помыться. А так моемся у родника».

Бедолаги за здоровьем своим тоже стараются следить. Если попадают в больницу, от возможности пройти обследование не отказываются. Недавно пытались привиться от гриппа в мобильном пункте возле «О’кея», но не смогли, так как нет документов. Их не пустили. Паспорта мужчины восстанавливали уже несколько раз, но всё равно их потеряли. У Геннадия, например, документ украли, пока он пьяный спал возле торгового центра. А вместе с ним и небольшие накопления - полторы тысячи рублей. Деньги не жалко, говорит бездомный, а вот за паспорт обидно. Непонятно, кому и зачем он мог понадобиться.

Александр, бездомный: «Пусть меня называют «бич», но мы в жизни не возьмём чужого телефона, чужую вещь. Ну, зачем вот это вот? Ну? Каждый свой срок уже отсидел, уже хорош!».

Биография у обоих мужчин богатая. Геннадий, например, провёл в тюрьме 29 лет. За это время все родственники умерли, квартиры не осталось. Социализироваться он так и не смог. Александр несколькими ходками просидел за решёткой 17 лет. На воле работал сварщиком, жил деревянной двухэтажке, которая сгорела. Потом сломал ногу, потерял доход, запил, оказался на улице. Обратно в тюрьму они не хотят, несмотря на то, что там тепло и кормят. Лучше так, говорят мужчины, но на свободе.

Целый день они работают в городе, вечером идут домой, готовят кашу на костре. Воду для этого набирают в том же ручье, где моются.

За этот день много заработать не удалось. Александр выпил, Геннадий катал тележки один.

Геннадий, бездомный: «Нормально, конечно. 470 рублей. 470 - это ни о чём. Водки, конечно, не заработали. Спирта маленькую взяли».

Алкоголь в жизни этой общины занимает важное место. С него начинается день, им он и заканчивается. Бездомные это пагубное пристрастие признают, но сделать с ним уже ничего не могут. Так легче мириться со своим положением. Другая отрада - животные. Мужчины водят дружбу с местными собаками. Несмотря на то, что часто голодают сами, но псов подкармливают. Это, говорят, бездомные по-человечески. Те, в ответ, отвечают преданностью. Не боятся Александра и Геннадия даже голуби.

Александр и Геннадий, бездомные: «Спим, голуби у нас по ногам ходят. Да, даже ложатся спать с нами. Кормим. Мы сами бомжи. Как сами добываем, так и их кормим. Да. Главное, прилягут промеж ног, греются. Не около костра, а промеж ног».

Такая свободная жизнь у мурманских бездомных длится недолго. К зиме, хочешь - не хочешь, но нужно идти просить помощи у благотворительных организаций. Их много, но у каждой свои правила. Пьянство терпеть там не будут. Да и на благо сообщества придётся потрудиться. Но на улице зимой будет слишком холодно. Можно и насмерть замёрзнуть. А на сочувствие сограждан сильно надеяться не приходится - подвалы с тёплыми трубами давно на замках, с живущим на лестничной клетке бродягой мириться собственники квартир тоже не будут. Они и друг с другом-то не всегда находят возможность договориться. Злые стали все, безразличные к чужому горю.

- До 92-го года нормально всё было. Люди как-то были нормальные. А сейчас - я не пойму. Что с людьми случилось? – говорит Геннадий.

Вот и придётся бездомным сворачивать свой лагерь и уходить к тем, кто ещё от других не отвернулся. Как говорят Александр и Геннадий: «На дачу».

Почему дача? Потому что временно. А дом для бездомного - это весь мир вокруг.