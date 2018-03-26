Доброе сердце у многих мурманчан

У мурманчан доброе сердце. Как показала благотворительная ярмарка «Сердце подскажет», в городе живёт много неравнодушных северян готовых помочь детям с тяжелыми заболеваниями.

В одном из торговых центров города состоялась благотворительная ярмарка, на которую пришли все те, кому небезразлична чужая беда. Организаторы и волонтеры объединились для того, чтобы оказать поддержку больным детям, родители которых не в состоянии оплатить срочное лечение и обеспечить их жизненно необходимыми лекарствами.

«Сердце подскажет» - так называется ярмарка, которая проходит в рамках благотворительной городской акции «Помоги спасти жизнь ребёнка», - рассказала Юлия Синякова, начальник отдела по делам молодёжи комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организации и делам молодёжи администрации города Мурманска.

В этот день были организованы мастер-классы по ручному творчеству, на которых бесплатно ребят учили мастерить поделки из бумаги и ткани. Также здесь можно было приобрести сувениры, изготовленные мурманскими умельцами, а каждому, кто жертвовал средства в специальный бокс в виде сердца, повязывали красную нить на руку, как символ доброты.

По словам организаторов, во время акции люди охотнее помогают, а прозрачный бокс наполняется быстрее, чем в обычные дни.

- Я уверена, что здесь дело даже не в размере пожертвований, а в том, чтобы привлечь внимание людей к тому, что есть возможность, даже оказав посильную помощь, поддержать семью, которая в этом сильно нуждается, - говорит Анна Морозова, заместитель директора МАУ МП «Объединений молодёжных центров».

Ярмарка завершилась, но сделать пожертвование можно в любом из торговых центров или учреждении города. Для этого достаточно найти один из боксов в виде сердца. За распределением денежных средств можно следить на сайте администрации города Мурманска. А ежемесячный отчёт публикуется в газете «Вечерний Мурманск».