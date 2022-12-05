«Доброгруппа», или Люди, которые не дают северянам остаться один на один с их бедами

Вера Началова, администратор группы «ДОБРОzato», г. Полярный: «Понятно, что не всегда и не все могут помочь. Кто-то думает, что их 100 рублей ничем не помогут… Помогут! Когда 10 человек по 100 рублей скинут – уже мама видит, что она со своим ребёнком не одна. Это огромная моральная поддержка, в первую очередь. Дело не в деньгах, человек чувствует, что не один. Тут скорее про вот это».

Беременность у Ольги, жительницы города Полярного, протекала хорошо, на свет должна была появиться девочка, которую с нетерпением ждали и будущий брат, и родители. Но роды пошли не по плану. После трагического случая, долгого лечения в реанимации Веронику привезли домой с тяжелейшими неизлечимыми диагнозами поражения центральной нервной системы… Вот уже 9 лет Оля с Вероникой находятся в борьбе за существование и малейший прогресс в развитии.

Ольга Гришачёва, мама Вероники, г. Полярный: «С её заболеванием ждать быстрого чуда не стоит. Но мы стараемся: всё выполняем, что врач прописывает. Сейчас медикаментозный курс проходим».

Первые пять лет были попросту упущены – всё это время мама старалась найти врачей и способы лечения ребёнка, чтобы, если и не поставить девочку на ноги, то хотя бы научить самостоятельно глотать. Поиски специалиста не прошли даром, уже первые курсы реабилитации дали свои плоды: Вероника раскрыла кулачки, стала хорошо слышать и реагировать на голоса и музыку, произносить отдельные звуки, набирать вес, плакать. Для семьи Гришачёвых – это большая победа и шаг вперед.

Ольга Гришачёва, мама Вероники, г. Полярный: «Она смотрит на деток, когда они бегают, вижу, что завидует, хочет с ними. Но… она не может».

Курсы лечения, медикаменты и другие средства жизнедеятельности ребёнка – всё это очень недешево. Ольга не может работать, так как забота о Веронике не позволяет вести дела даже дистанционно, чтобы иметь хоть какой-то дополнительный доход. Если реабилитация даст необходимый толчок, чтобы особенного ребёнка можно было оставлять с кем-то на несколько часов в день, то можно рассчитывать на положительные перемены в жизни семьи.

Ольга Гришачёва, мама Вероники, г. Полярный: «Шанс есть всегда. Главное, надо заниматься. Но финансовые возможности не позволяют… Кто-то может четыре раза в год приехать, нам хотя бы два раза в год».

А помочь по силам каждому. История Вероники затронула сердца администраторов группы «ДоброЗАТО». Гришачёвы стали подопечными добровольцев ЗАТО Александровск, в числе которых, например, мама троих деток, член женсовета и активистка Вера Началова.

Вера Началова, администратор группы «ДОБРОzato», г. Полярный: «Иногда кажется, что ты один карабкаешься – никому нет дела до твоих проблем. А тут появляются люди, которые просто захотели сделать доброе дело. Сейчас, в такое непростое время, у людей потребность физическая. Они сами пишут: «Хотим помочь, как мы можем это сделать?».

«Доброгруппа» – это дочерний проект другого более большого сообщества, объединяющего женскую половину Александровска. Когда стало понятно, что благодаря вырученным средствам за рекламную деятельность удаётся помочь особенным деткам, родилась идея создания отдельного паблика. В нем всё – от работы администраторов и дизайнеров до проведения ярмарок. Дело добровольное, а все вырученные деньги идут на приобретение лекарств, проведение курсов реабилитации или операций детей-инвалидов. Постоянных подопечных у «ДоброЗАТО» на текущий момент восемь.

Вера Началова, администратор группы «ДОБРОzato», г. Полярный: «Вот так мы ушли и стали отдельными. Поняли, что нужно вывести реквизиты, чтобы, кто захотел, сам зашёл и помог тому ребёнку, кому сам захотел. Получается сообщество не только для помощи детям, а просто небезразличных людей. Люди, которые активны по жизни, которые хотят участвовать, помогать, у которых есть в этом потребность».

В этом году «добрякам» исполнилось 5 лет. За это время удалось организовать десятки акций. Одной из полюбившихся стала «Доброярмарка» - место, где неравнодушные жители городов предоставляют на благотворительной основе вещи ручной работы, кондитерские изделия, открытки, помогают с организацией концертной или развлекательной программ, игровых шоу, а вырученные с продаж средства распределяются между семьями нуждающихся.

Вера Началова, администратор группы «ДОБРОzato», г. Полярный: «Мы тут собрали кубышечку, её поделили на всех. Это не говорит о каких-то миллионах, нет, это суммы на текущие расходы. Ребёнок-инвалид – это большие траты, обычный ребенок – это огромные вложения, а особенный – это дополнительные расходы, которые бесконечны».

Иногда поддержка, оказываемая волонтёрами, бывает не финансовая. Кому-то требуются продукты, кому-то вещи. Девушки не раз протягивали руку помощи погорельцам, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, присоединялись к сбору гуманитарных грузов для участников спецоперации. Одним словом, здесь выслушают, найдут решение любой проблемы, которую по силам разрешить человеку.

Вера Началова, администратор группы «ДОБРОzato», г. Полярный: «Понятно, что не всегда и не все могут помочь. Кто-то думает, что их 100 рублей ничем не помогут… Помогут! Когда 10 человек по 100 рублей скинут – уже мама видит, что она со своим ребёнком не одна. Это огромная моральная поддержка, в первую очередь. Дело не в деньгах, человек чувствует, что не один. Тут скорее про вот это».

Реквизиты семей с особенными детками, отчётные документы, фотографии и отзывы с мероприятий и акций всегда доступны в группе «ДоброзЗАТО». Адрес сообщества: vk.com/clubzato, Женская территория ЗАТО Александровск; vk.com/dobrozato ДОБРОzato.

Творите добро!