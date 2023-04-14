«Добро.ру»: волонтёрство – работа системная, а добрые дела должны быть зафиксированы

Пусть они станут визитной карточкой, или даже портфолио добровольца. Именно к этому призывает единый портал «Добро.ру.».

А как делать записи и вести странички максимально грамотно, рассказала руководителям общественных организаций ЗАТО Александровск специалист регионального Центра добровольчества.

Перевести бабушку через дорогу – это одно доброе дело. Переводить бабушек каждый день, а ещё помогать тем, кто в этом нуждается всегда и везде, это уже волонтёрство. Как никто другой о системной работе добровольца знают специалисты Полярнинского комплексного Центра социального обслуживания населения. Например, Юлия Ушакова – автор и создатель инклюзивных проектов, благодаря которым дети с особенностями могут адаптироваться в обществе. Всю деятельность активистов Центра можно отследить на Всероссийском портале для волонтёров и общественных организаций.

Юлия Ушакова, специалист комплексного Центра социального обслуживания населения, г. Снежногорск: «Наше учреждение имеет «личный кабинет», прошло верификацию и даже получило значок будущего «Доброцентра», который третьим откроется в нашем регионе».

Время уходить от бумажных документов, «Добро.ру» - за доступность, прозрачность, простоту и безопасность. А электронное приложение всегда в кармане.

Светлана Исаева, начальник отдела развития добровольческого движения регионального Центра добровольчества и поддержки молодёжного движения, г. Мурманск: «На самом деле, платформа – это корректный, правильный учёт, взаимодействие с государственными платформами, возможности для волонтёров, удобство, потому что волонтёрская книжка всегда с собой, все сертификаты от организаций находятся в одном месте».

Но если принципы работы портала, в целом, понятны для всех руководителей волонтёрских движений и самих добровольцев, то о важности внесения каждого достижения, оперативного отчёта о проведённых или запланированных мероприятиях, о качестве данных, стоит проговорить ещё раз».

Виктория Терей, руководитель любительского объединения «Знаки», г. Гаджиево: «Добро.ру» всегда развивается, есть определенные нормативные документы по работе с добровольцами. Это всегда актуальная тема, она важна, чтобы не нарушать границы волонтёров, чтобы они приходили, подавали заявки. Это важно для нас».

Кстати, некий классический пример системной работы добровольцев можно будет отследить уже завтра.

Светлана Исаева, начальник отдела развития добровольческого движения регионального Центра добровольчества и поддержки молодёжного движения, г. Мурманск: «С субботы стартует проект по формированию комфортной городской среды. Мы приглашаем принять активное участие в этом жителей и волонтёров».