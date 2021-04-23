Добросовестная работа коллектива АО «Мурманэнергосбыт» опровергает оценки блогера Ильи Варламова

На зелёном островке в районе улиц Бредова и Подстаницкого в Мурманске с утра пораньше было многолюдно. Дюжина рабочих компании «Мурманэнергосбыт», вооружившись лопатами и граблями, вышли на субботник.

Виктор Васильевич со своими питомцами мопсом Бертой и пекинесом Тимоней не ожидал встретить во время прогулки десант с метлами наперевес. Большой субботник назначен на завтра, а рабочие в спецовках уже наводят порядок.

Этот перелесок с пригорком и пустырем – любимое место для летних пикников жителей окрестных домов. По документам он не закреплён ни за одной из управляющих компаний. Летом здесь с разрешения администрации округа энергетики складируют грунт. Осенью проводят генеральную уборку. А весной - снова Авгиевы конюшни.

Иван Котов, начальник ремонтной службы АО «МЭС»: «Сегодня уже нам сказал спасибо первый житель, он благодарен нам за то, что мы приняли участие во всероссийском субботнике. Здесь территория большая за один день не удастся всё убрать, поэтому начали работать уже сегодня».

Для Николая Николаевича это последний субботник от родного предприятия.

В свои 67 лет он собрался на пенсию. Жаль! Таких трудолюбивых людей и искусных каменщиков ещё надо поискать, говорят коллеги.

Николай Лаур, каменщик АО «МЭС»: «Я обыкновенный рабочий, такой же как и все. Руководству за нас нестыдно, нам поставлена цель, мы её всегда выполняем».

Эти люди привыкли работать не за страх, а за советь. Вот и начальник ремонтной службы Иван Котов признается, что у себя дома всегда держит наготове лопату и грабли.

Иван Котов, начальник ремонтной службы АО «МЭС»: «Без лишнего пафоса с сыном выхожу помогать дворнику, а летом тоже без всяких всероссийских субботников нас просить не надо, все делаем сами».

Кажется, именно этот микрорайон когда-то воодушевил Илью Варламова сравнить Мурманск с «Африканским гетто». Окажись блогер здесь сегодня, ему бы пришлось взять свои слова обратно.