Доброта души в рисунках юных северян

В ЗАТО Александровск подвели итоги конкурса рисунков, организованного к Всемирному дню социальной работы. Поздравить победителей и призёров приехала первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева.

Рисунок Людмилы Бережной победил на муниципальном конкурсе, посвящённом острой социальной теме – адаптации инвалидов в обществе. Люда точно знает, как вести себя с особенными людьми, своё отношение девочка и отобразила в творческой работе.

Людмила Бережная, обучающаяся детской школы искусств, г. Полярный: «Чтобы на них не показывали пальцами и с ними дружили, потому что они тоже люди и хотят жить, как и мы».

Сюжеты рисунков, исполненных в различных техниках, в муниципальном конкурсе «Я есть, потому есть мы» вызвали у жюри много споров, ведь каждая картина в исполнении юного художника наполнена сочувствием и добротой, проявленными к ближним.

Полина Можарова, обучающаяся детской школы искусств, г. Полярный: «Обычно или дети, или взрослые не помогут пройти – прохожие помогают. Если пакет упал, то они помогают и поднимают».

Полина взяла гран-при творческого конкурса. Самое главное, уверены художники, это творить не для оценки и приза, а для себя. От того, какой посыл ты вкладываешь в каждый мазок, зависит, как работу воспримут зрители.

Светлана Павлова, обучающаяся детской школы искусств, г. Полярный: «Мне нравится рисовать пейзажи, спокойные такие. Чтобы можно было просто смотреть и расслабиться».

Победителей и призёров конкурса наградили дипломами и подарками, награждение решили приурочить к профессиональному празднику – Всемирному дню социальной работы. Поздравили участников первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева и директор центра социальной поддержки населения Ольга Гарагуля.