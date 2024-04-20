Доброта спасает нас: в австралийской больнице студенты-медики исполняют музыку для пациентов, а молодая мама из Австралии призывает брать в семьи приёмных бабушек и дедушек

Жители дома престарелых для пациентов с деменцией в Квинсленде обращаются к искусству. Посредством творческих занятий они пытаются восстановить нейронные связи в мозгу, что значительно улучшает их качество жизни.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Анастасия Кочурова.

Бразильский музыкальный жанр шоро внесли в список национального культурного наследия. По мнению исполнителей музыки, в этом традиционном инструментальном жанре это нужно было сделать уже давно. Новый рекорд Гиннесса, возможно, установили на Кубе. Бывший футболист отбивал мяч ногами в течение 12 часов. Давайте посмотрим.

В Камбодже отмечают 25-летие программы спасения редкого вида сиамских крокодилов. До 2000-х годов считалось, что они вымерли. Теперь же волонтёры выпустили в дикую природу крупнейшую партию этих хищников. Тайские учёные спасают коралловые рифы, выращивая их в инкубаторах, а после – пересаживают на морское дно. Об этом подробнее.

В Венсенский зоопарк в Париже привезли молодую самку ламантина. Она поможет сохранить свой вид от исчезновения.

Жители дома престарелых для пациентов с деменцией в Квинсленде обращаются к искусству. Посредством творческих занятий они пытаются восстановить нейронные связи в мозгу, что значительно улучшает их качество жизни.

А в австралийской больнице студенты-медики исполняют музыку для пациентов.

Молодая мама из Австралии призывает брать в семьи приёмных бабушек и дедушек. Ей такая бабушка уже помогла избавиться от одиночества и облегчила воспитание дочки.

В Кении десятки молодых людей из бедных районов увлекаются фехтованием. Но для них это не просто хобби, а способ не упасть на дно социального общества.

Любители острых ощущений и природы в Умбрии могут увидеть сельскую местность с высоты птичьего полета. Конечно, если у них хватит духу ступить на новую достопримечательность - подвесной мост в 175 метрах над землёй.

На юге Англии появилась новая туристическая достопримечательность – поле тюльпанов. При этом владельцу фермы пришлось пойти на хитрости, чтобы цветы в той местности прижились.