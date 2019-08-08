Добровольцем пошёл в Афганистан - бороться со злом во имя мира

Новая программа «Проще говоря» посвящена нашему соотечественнику - Андрею Решетникову, героически сражавшемуся с моджахедами в Афганистане и отдавшему свою жизнь во имя мира. Встречу с мамой героя, Антониной Решетниковой, смотрите на телеканале «Арктик-ТВ» сегодня вечером.

«Он сказал отцу, ты маме не говори, а в Афганистан я поеду, - вспоминает Антонина Решетникова. - Погиб, прикрывая своих товарищей. …В неравном бою он прикрывал отход»…

- Что замалчивали о погибших героях советские власти?

«Не разрешали писать, что погиб в Афганистане. А когда моего сына привезли, нам разрешили написать, что погиб в Афганистане».

Историю жизни и подвига воина-интернационалиста Андрея Решетникова смотрите в новом выпуске программы «Проще говоря» на телеканале «Арктик-ТВ» сегодня, 8 августа, в 20.00.