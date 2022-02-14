Добровольцы АО «Мурманэнергосбыт» привезли месячный запас воды в Мурманскую инфекционную больницу

Более 700 литров воды собрали теплоэнергетики для маленьких пациентов Мурманской инфекционной больницы. Рост случаев заражения детей новым вирусом COVID–19 повлек за собой увеличение числа пациентов в стационаре, которым требуется особый питьевой режим.

Более 700 литров питьевой воды сотрудники компании «Мурманэнергосбыт» доставили в Мурманскую областную детскую клиническую больницу. Здесь в инфекционном отделении проходят лечение маленькие пациенты, диагнозы самые разные - ОРВИ, кишечные заболевания, а также в последнее время увеличилось число госпитализированных с ковид-19.

Дарья Пушкарева, заместитель главного врача по медицинской части, ГОБУЗ МОДКБ: «Очень много детей находится раннего возраста. Для удобства кормления им необходима вода как для разведения смесей, так и для того, чтобы дети могли попить в любое время».

Вода - это то, что больше всего необходимо и медикам, и пациентам. Лечение ковида, как и других вирусных заболеваний, сопровождается обильным питьём. Поэтому заготовленной кипячённой воды не всегда хватает.

Леонид Анопченко, главный врач ГОБУЗ МОДКБ: «АО «Мурманэнергосбыт» к нам обратилась и предложила своею помощь в доставке воды. И сейчас она доставляется в отделения, устанавливается. Родители и дети имеют доступ к этой воде».

Сотрудники компании «Мурманэнергосбыт» оперативно приобрели и доставили бутилированную воду. Волонтёрами выступили люди самых разных специальностей – от рядовых сотрудников до генерального директора компании.

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт», депутат Мурманской областной Думы: «Такие акции начинает молодёжный совет, затем к ним присоединяется весь коллектив АО «МЭС». Это тоже очень важно».

Активисты молодёжного совета предприятия признаются, что быть полезными в такое непростое время почётно. Только общими усилиями можно помочь медикам, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Михаил Иванов, лидер молодёжного совета АО «МЭС»: «Мы отслеживаем акции, которые запускают разные волонтёрские движения. Здесь главврач обратился, мы скинулись и привезли воду».

По приблизительным подсчётам такого запаса воды хватит на месяц. Волонтёры-энергетики готовы и дальше помогать медицинским учреждениям города.