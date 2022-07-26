Добровольцы из Мурманской области проходят боевую подготовку в Печенгском округе

Александр Моисеев высоко оценил темпы обучения бойцов и поддержал их в создании именного подразделения. Губернатор Мурманской области, в свою очередь, пообещал, оказать поддержку в материально-техническом оснащении.

Ребята тренируются на полигоне каждый день. За процессом боевой подготовки сегодня понаблюдали глава региона и командующий Северным флотом.

Александр Моисеев высоко оценил темпы обучения бойцов и поддержал их в создании именного подразделения.

Губернатор Мурманской области, в свою очередь, пообещал, оказать поддержку в материально-техническом оснащении.

Встреча с бойцами – только один из пунктов рабочей поездки главы региона и командующего флотом в Печенгский округ.