Добровольно застраховаться: самозанятые смогут получать больничные выплаты от государства

Это станет доступно благодаря новому законопроекту федерального правительства, который рассмотрели сегодня на заседании профильного комитета в Мурманской областной Думе.

Суть проекта федерального закона, разработанного Министерством труда и социальной защиты России, заключается в том, что с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028-го самозанятые смогут добровольно застраховаться на случай временной нетрудоспособности, а также получать выплаты в случае болезни или травмы.

Станислав Гонтарь, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и делам семьи: «Сейчас наши самозанятые лишены такой возможности».

По новым условиям они смогут страховаться и получать выплаты на сумму 35 тысяч или 50 тысяч рублей за полный месяц нетрудоспособности. После 18 месяцев добросовестной уплаты взносов без страховых случаев размер платежа снижается на 10% на следующий месяц.

На данный момент в Мурманской области зарегистрированы более 40 тысяч самозанятых.

Эксперимент рассчитан на три года, но если он будет успешным, то его продлят. Подать заявление в Социальный фонд можно будет до 30 сентября 2027 года в бумажной или электронной форме.

