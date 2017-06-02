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День за днём с «Арктик-ТВ»02.06.17 19:30

«Доброжелательная регистратура» - медицинские учреждения Мурманска преображаются

Городские медучреждения продолжают меняться. В рамках проекта «Доброжелательная регистратура» серьёзная реконструкция началась в трёх поликлиниках Мурманска.

На первом этаже Мурманской городской детской консультативно-диагностической поликлиники сегодня шумно. Стены закрытого на ремонт фойе на глазах превращаются из серых в солнечно-жёлтые. После реконструкции сюда с четвёртого этажа переедет регистратура. Также здесь организуют удобный зал ожидания с эргономичной мебелью. Поменяется у поликлиники не только внешность, но и организация приёма маленьких пациентов.

- Здесь будет отдельная стойка администратора, которая будет встречать пациентов, помогать ориентироваться в пространстве поликлиники, организовывать, маршрутизировать потоки, помогать в записи пациентов, - рассказывает Ольга Рыбина, заведующая специализированным отделением Мурманской городской детской консультативно-диагностической поликлиники. – Переместится вниз комната для выдачи смесей. Она будет находиться здесь, родителям не придётся ходить по поликлинике в её поисках.

Наклоняться к сотрудникам регистратуры посетители больше не будут. Низкие, маленькие окошки в глухой перегородке теперь в прошлом. Вместо них - три больших открытых окна. Уже 22 июля всё будет воплощено в жизнь.

Запланированы ремонты и в медучреждениях района. «У нас на укрепление материально-технической базы всех медицинских учреждений Мурманской области ориентировочно будет направлено 540 миллионов рублей, - говорит Андрей Кичигин, начальник управления развития информационных и материально-технических ресурсов Министерства здравоохранения Мурманской области. – В эту сумму входят не только  затраты на ремонт и приобретение оборудования, это также создание условий для маломобильных групп населения и санитарный автотранспорт. Эти все мероприятия мы будем реализовывать».

Этим летом отремонтируют 3 медучреждения в заполярной столице. Ещё три обновят уже в следующем году. В остальных поликлиниках проект «Доброжелательная регистратура» уже успешно реализован.

 

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