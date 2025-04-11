Добрые дела Центра гуманитарной помощи, который работает при Храме святого Князя Владимира

Вещи на любой сезон, продукты питания и гуманитарный груз для бойцов: всё это можно передать или, скорее, пожертвовать в Центре гуманитарной помощи, который работает при Храме святого Князя Владимира. Ждут здесь не только благотворителей, но и тех, то готов помощь принимать.

25 лет с начала первого богослужения в этом году в День крещения Руси отметит храм святого князя Владимира. За время работы обители служителям удалось наладить многие процессы взаимодействия с прихожанами, в частности, настоятель храма протоирей Виталий Шмидт, возглавляет социальный отдел Кольской епархии.

Виталий Шмидт, протоирей, настоятель Храма святого князя Владимира, г. Мурманск: «Моя задача, как руководителя соцотдела, эти хорошие навыки развивать, личным примером показывать другим храмам, как это работает и как это действует. Потому что социальная работа, вернее, служение – это самая важная часть работы храма».

Для христианина нет спасения, если сердце его не открыто добру. И благотворительность в различных её проявлениях для человека верующего, человека православного – дело обычное, ежедневное, логичное и понятное. Три года на территории храма работает Центр гуманитарной помощи «Точка роста». Два контейнера, пожертвованных промышленной организацией, стали не просто подспорьем для объединения, а его основой.

Оксана Артёменко, председатель общественной организации «Добросвет», г. Мурманск: «Продукты очень актуальны – это то, что нужно людям. В любое время принимаем и в любом количестве: и мясо, и молочку, и рыбу. У нас есть холодильники».

Добровольцы довольствуются малым, но мыслят стратегически. У них в планах расширить центр, потому что хранить партии жертвуемых в пользу нуждающихся вещей становится всё сложнее.

Ольга Стрелец, сестра милосердия, волонтёр Центра гуманитарной помощи, г. Мурманск: «Когда приносят вещи, мы их взвешиваем, записываем, потом в сортировочной комнате смотрим, пригодное – сортируем. Оставляем вещи чистые, такие, которые сами бы носили».

Волонтёры «Точки роста» обращают внимание на то, что посещение центра ведётся строго по записи. Это облегчает взаимодействие с нуждающимися, позволяет избежать скоплений и сохранить спокойствие во время работы. Трудятся здесь в одной смене по два добровольца, как правило, это сестры местного сестричества имени Александры Романовой.

Галина Шмидт, матушка, главная сестра сестричества во имя Святой Александры Романовой, г. Мурманск: «Сейчас у нас 21 сестра милосердия, 10 сестер у нас прошли учебные курсы по уходу за больными, они имеют сертификат, который позволяет им на профессиональном уровне помогать лежачим больным».

Гуманитарную помощь участникам спецоперации также можно передать через «Точку роста», отмечают добровольцы. Кроме того, у центра есть возможность дотянуться и до муниципалитетов региона – здесь важна обратная связь волонтёров из городов и населённых пунктов Мурманской области.

Оксана Артёменко, председатель общественной организации «Добросвет», г. Мурманск: «У нас есть такой опыт работы, когда волонтёр знает семьи и понимает, что им нужно, а мы собираем под запрос вещи. Например, для семей, которые с детьми, то мы готовим не просто набор вещей, а под пол, возраст детей».

Больше полутора тонн только одних вещей в месяц принимают на сортировку, хранение и передачу сестры и волонтёры храма. Взаимодействие налажено с предприятиями Мурманска, среди которых поставщики, в том числе, готовой продукции и медикаментов.

А ещё для рукодельниц кировского интерната добровольцы регулярно собирают и передают наборы для творчества, шитья и вязания.