Добрые дела по всему миру: в Коста-Рике возрождают мангровые леса, в Великобритании создали приют для лошадей-пенсионеров, а в Австралии стараются увлечь велоспортом девушек

В Австралии открылся первый в мире центр разведения утконосов. Проект поможет сохранить популяцию, а также вернуть этих уникальных животных туда, где они уже исчезли.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Анастасия Кочурова.

В Коста-Рике возрождают мангровые леса. Это поможет улучшить экологию и укрепить местную экономику.

В Австралии открылся первый в мире центр разведения утконосов. Проект поможет сохранить популяцию, а также вернуть этих уникальных животных туда, где они уже исчезли.

Три детёныша ягуара притягивают гостей в зоопарк в Мехико. Маленькие хищники родились в марте, но только недавно их показали публике.

В английском графстве Хартфордшире находят приют лошади-пенсионеры. До отставки они служили в гвардейской кавалерии Британской армии и других госорганизациях. В приюте питомцам стараются дать всё самое лучшее.

В Боливии женщинам из коренных народов помогают обучиться на водителей. После этого они работают в такси или возят людей на микроавтобусах. Это помогает чолитам обеспечивать свои семьи.

В Австралии стараются увлечь велоспортом девушек. Теперь в шоссейных велогонках начинает участвовать всё больше старшеклассниц.

Во Франции выпустили марку с изображением одного из символов страны – багета. При этом, если её потереть, то можно почувствовать и запах. По задумке, это должен быть запах именно багета. Но его уловили не все.

Рестораны по всему Сингапуру начинают включать в своё меню блюда с насекомыми. К этому подтолкнуло решение властей, которые признали насекомых безопасными для употребления человеком.

Туристы приезжают на побережье Далмации в Хорватии ради потрясающих пляжей и старинных крепостей. Однако там также предлагают менее известный вид досуга – посещение реабилитационного центра для хищных птиц. Давайте посмотрим.

Рядом с Барселоной скрывается настоящее сокровище для любителей спортивного скалолазания. Там есть заброшенный автомобильный тоннель, оборудованный специальными приспособлениями. Тренироваться можно бесплатно и в любое время.

Парк развлечений «Aya Universe» в Дубае предлагает отдохнуть от летней жары и погрузиться в мир, где сочетаются искусство и технологии. Там гостей ждут яркие световые инсталляции, с которыми можно взаимодействовать.