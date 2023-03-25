Добрые дела прекрасных людей: воробьиный приют, отдать всю свою жизнь детям, беззаветная любовь к уродливой собакеХронический стресс: около 52 процентов российских мужчин не доживают до 65 лет
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.03.23 13:35

Добрые дела прекрасных людей: воробьиный приют, отдать всю свою жизнь детям, беззаветная любовь к уродливой собаке

Около 40% пищевых отходов в Австралии обычно попадают на свалку. Но сейчас в некоторых высотных зданиях Мельбурна проходят испытания дегидраторы для преобразования и повторного использования органических отходов.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Мария Рябенкова.

Чикаго превращает свой автобусный парк в «зелёный». На улицы города уже выехало более 20 электробусов. При этом город планирует уже к 2040 году полностью перейти на электрические автобусы. Они стоят дороже дизельных, зато дешевле в эксплуатации.

В Великобритании построили первый в мире исследовательский центр для испытания жилых домов. Цель проекта – понять, как строить наиболее энергоэффективные здания с нулевыми выбросами углекислого газа.

Природозащитники в Индии основали воробьиный приют. Здесь помогают спасти птенцов, которые часто погибают после падения с деревьев.

Около 40% пищевых отходов в Австралии обычно попадают на свалку. Но сейчас в некоторых высотных зданиях Мельбурна проходят испытания дегидраторы для преобразования и повторного использования органических отходов.

У жителей Хобарта в Австралии неожиданно проснулся интерес к ремеслу звонаря. Обучают ему в местном соборе. Но поскольку желающих много, уже появился длинный список претендентов.

Две сестры-близнеца в Индонезии посвятили всю свою жизнь детям. 40 лет назад они основали школу для самых бедных семей, в которых у детей даже нет свидетельств о рождении.

В отдалённом районе на севере Кении более 200 учеников местной школы обучаются программированию. В итоге у детей появляется альтернатива – освоить цифровые технологии вместо того, чтобы быть пастухами.

Диких лошадей в австралийском Квинсленде переселяют на фермы всех желающих. Так власти пытаются сократить количество ДТП на дорогах, жертвами которых всё чаще становятся эти животные.

Какая она – идеальная собака? Для кого-то это симпатичный питомец с мягкой красивой шерстью. А кто-то смотрит только на внутренние качества животного. Так, например, одна британка беззаветно любит свою собаку, хотя ту признали самой уродливой в стране.

Заповедник Мудумалай в Индии стал ещё привлекательнее для туристов. Там живёт молодой слон Рагху – герой документального фильма, который недавно получил премию «Оскар».

Позитивными картинами предлагают полюбоваться на выставке «На солнечной стороне» в Петербурге. Их создали художники из разных уголков России.

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Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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