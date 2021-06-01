Добрые дела сотрудников АО «Мурманэнергосбыт»

В День защиты детей они передали в мурманский дом ребёнка партию памперсов. Инициатива исходила от работников МЭС, а генеральный директор организации Алла Истомина идею с радостью поддержала.

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «Коллектив «Мурманэнергосбыта» откликнулся с особой душевной теплотой на сегодняшнее событие. И всеми участниками компании было закуплено более 3000 памперсов. Сегодня мы привезли эти памперсы в Мурманский областной дом ребёнка. Спасибо огромное сотрудникам, что они приняли наш подарок и приняли наше участие в воспитании детей».

АО «МЭС» - организация социально-ориентированная и регулярно занимается благотворительностью. Зачастую инициаторами выступают сами сотрудники предприятия. Их поддерживает руководство. В этот раз внимание уделить решили малышам из Мурманского дома ребёнка. Встретиться с детьми энергетикам не разрешили. Всё ещё действуют коронавирусные ограничения и педагоги из дома ребёнка беспокоятся за здоровье своих маленьких воспитанников. Хотя те гостям всегда рады. Тем не менее, подарки организация принимает. Это внимание, в котором нуждаются малыши. А особенно - в День защиты детей. Ведь этот праздник для ребят дома ребёнка, наверное, один из главных.

Ольга Кочнева, учитель-дефектолог ГОБУЗ «Мурманский областной дом ребёнка специализированный для детей с органическим поражением ЦНС с нарушением психики»: «В принципе, для детей всё есть. Мы не просим нас снабжать чем-то. Но когда люди проявляют свою отзывчивость и желание как-то помочь, то мы, в принципе, всегда идём навстречу и очень даже рады этому».