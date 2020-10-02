Добрые пожелания мурманчан родному городу в день его основания

Мы решили поинтересоваться у горожан, помнят ли они, когда день рождения у родного города? И конечно, узнали, что северяне хотят пожелать Мурманску. Получился довольно интересный срез:

- Разумеется, 4 октября. Я желаю нашему городу процветания, всего самого наилучшего. Потому что я полюбил этот город за его природу, здесь очень красиво.

- Я желаю нашему городу, чтобы здесь появились новые здания, чтобы он стал похож на Санкт-Петербург. Я хочу, чтобы мой родной город походил на северную столицу.

- Ой, четвёртого октября! Нашему городу надо пожелать, чтобы поближе в магазины ходили. А то вот аптека открылась, а магазина нет.

- Очень хочется, чтобы наш город развивался. Не оставался такой, сам в себе. У нашего города очень хорошая душа. И хочется, чтобы он был красивый, зелёный, чтобы деревьев было много. Чтобы недостаток солнца людскими душами и деревьями восполнялся.

- Процветания, здоровья всем жителям и работы молодым людям. Зарплату хорошую!

- 4 октября. В это воскресенье ему исполняется 104 года. Хочу, чтобы город был тёплый для своих жителей, чтобы всегда процветал.

- 4 октября. 104 года Мурманску, а только недавно же юбилей праздновали. Время летит. Мурманску - развиваться, хорошеть.

- Хочется много сказать, но самое главное, чтобы процветал, чтобы всё было спокойно!