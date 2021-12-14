«Добрые сердца» - благодаря неравнодушным мурманчанам за время работы акции удалось собрать около 17 млн рублей

С 2012 года в Мурманске действует акция «Помоги спасти жизнь ребенка». За эти годы 217 детей получили необходимую помощь и медицинское лечение в ведущих клиниках страны.

Принять участие в акции может любой желающий. Достаточно пожертвовать любую сумму. Деньги можно опустить в прозрачные боксы «Добрые сердца», которые установлены общественных местах. Также открыт счёт в благотворительном фонде «Мурманск», куда поступают средства от организаций и предприятий города, частных лиц.

Распределением собранных средств занимается наблюдательный совет. В него входят врачи-педиатры, волонтеры, депутаты городского Совета депутатов. Благодаря неравнодушным мурманчанам за время работы акции удалось собрать около 17 млн рублей и помочь 217 детям.