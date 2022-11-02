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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.11.22 19:30

«Добрый вторник» - необычная акция, во время которой северяне помогают друг другу

Детские стрижки, что может быть проще? Ведь ребёнку не нужны сложные прически, укладки и окраска. Маленьким клиентам очень трудно усидеть на месте даже 5 минут. На помощь парикмахерам приходят родители, ведь они-то знают подход к своему чаду.

Подопечный общественной организации «Дети-ангелы Мурмана» стал участником благотворительной акции от парикмахерской, которая специализируется на причёсках юных северян.

Детские стрижки, что может быть проще? Ведь ребёнку не нужны сложные прически, укладки и окраска. Маленьким клиентам очень трудно усидеть на месте даже 5 минут. На помощь парикмахерам приходят родители, ведь они-то знают подход к своему чаду.

Екатерина Иванова, мать Алексея: «В походе в парикмахерскую я показываю Алексею социальную историю в картинках: что будет происходить, что мы идём в парикмахерскую, если он хорошо сидит, хорошо себя ведёт, потом мы поедем покупать вкусняшки или какую-нибудь игрушку».

Екатерина Иванова, мать Алексея, столкнулась с диагнозом ребёнка, когда он был совсем малышом. Из-за аутистического расстройства юный северянин не разговаривает и может общаться только с помощью карточек.

Екатерина Иванова, мать Алексея: «Есть свои трудности, с которыми мы уже справляемся. Ко всему, наверное, можно привыкнуть, стараемся не обращать внимание на трудности, а концентрироваться уже на радостях».

Бесплатная стрижка как раз из числа приятных моментов. Алексей, подопечный общественной организации «Дети-ангелы Мурмана», стал участником благотворительной акции от парикмахерской.

Лариса Быкова, парикмахер: «Самое, что я поняла из общения с детьми, нужно уметь с ними играть. Именно включать друга, включать товарища и включать их ровесника, тогда мы уже будем находить с ними общий язык».

Помимо индивидуального подхода, для стрижки детей важно использовать ножницы с закругленными краями. Такие сводят к нулю опасность порезов и травм от резких движений малышей. Профессионализм - это ещё не всё. В духе северян помогать друг другу в любой ситуации.

Евгения Топакова, директор детской парикмахерской: «Сегодня на базе нашего учреждения второй раз мы проводим благотворительную инициативу, которую мы назвали «Добрый вторник». Цель данной благотворительной акции - поддержать семьи, которые попали в трудные жизненные ситуации. Кому-то не хватает финансов для того, чтобы подстричь детей, поэтому каждый первый вторник каждого месяца мы стрижём детей».

Юные северяне в возрасте от одного года до 12-ти лет могут поучаствовать в благотворительной акции. Единственное ограничение – в такой «Добрый вторник», помочь могут не более 30-ти малышам.

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