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День за днём с «Арктик-ТВ»08.05.18 19:30

Дочь героя надеется принять участие в захоронении останков отца

Благодаря работе поискового отряда «Тризна» стала известна судьба ещё одного героя, погибшего в 1944 году под Ленинградом. Память об отце все эти годы бережно хранит его дочь, мурманчанка Анна Сергеевна Галькова.

От любимого отца осталась дочери Анне Сергеевне только одна, чудом уцелевшая фотография. Жизнь крепкой и счастливой семьи Масловых, как миллионов других, разрушила война. Красноармеец Сергей Илларионович ушёл на фронт в начале войны, 1 августа 1941 года. Сразу после рождения в его семье последнего, четвертого ребёнка.

- Из стрелковой дивизии он прибыл в 152 запасной 15 января1944 года. В январе была самая кровавая  бойня в Выборге, на Карельском перешейке, когда снимали блокаду Ленинграда, - вспоминает Анна Галькова, дочь Сергея Маслова.

В письмах с фронта о тяготах войны он не рассказывал. Только сообщал: «Мы победим, разобьем фашистов, освободим нашу землю». А в июне 1944года  пришла с фронта похоронка, где сообщалось, что стрелок пульроты 382 стрелковой дивизии Сергей Маслов геройски погиб в ожесточенном бою. 

В местах сражений, установлен мемориал, где в числе сотен других значится и его имя. Так бы и считала семья его похороненным в той братской могиле, но в марте этого года поисковым отрядом были найдены останки и личные вещи бойца, среди них медаль «За оборону Ленинграда».

- В Выборге, в селе Петровка, где он погиб, есть монумент. Принесли газету, а там все поименно перечислены, кто погиб. И там наш отец был. Мы знали, что он погиб. И там было написано, что он погиб, - рассказывает Анна Галькова, дочь Сергея Маслова.

Волонтеры поискового отряда сообщили, что в кровавых боях под Выборгом погибших было так много, что устанавливать имена пришлось по спискам бойцов. Похоронить героя решили на Родине в Пензенской области.

Анна Сергеевна Галькова надеется, что ей, несмотря на преклонный возраст, удастся  принять участие в церемонии захоронения останков.  

 

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