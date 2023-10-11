Мурманская область завоевала две награды Национальной премии «Лидеры инвестиционного развития»ФАС возбудила дело на рынке арматуры
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.10.23 19:30

Дочь помощника капитана, который в годы Великой Отечественной войны служил в Полярном, приехала в город отца

По городу детства и страницам собственных воспоминаний смогла прогуляться жительница Санкт-Петербурга. Дочь помощника капитана, который в годы Великой Отечественной войны служил в Полярном, спустя много лет вернулась в родные края.

Сегодня Полярный другой, но дома и улицы всё равно напоминают о сложном послевоенном времени. Ольга Зимина покинула эти места маленькой девочкой, но до 1951 года вместе с семьей жила в одной из квартир города воинской славы. На её глазах командир БЧ-5 подводной лодки С-101 Георгий Динцев рассказывал детям историю, очевидцем которой он не просто был, а испытал удары войны на себе.

Ольга Зимина, дочь офицера и участника Великой Отечественной войны, г. Санкт-Петербург: «Та война воспринимается ещё более осязаемой, чем ещё пять лет назад, когда была только на фотографиях, на бумаге. Она стала выпуклой, мы стали чувствовать её на кончиках пальцев».

Неудивительно, что потомки подводников и сегодня выбирают специальности, связанные с морем и судами. Например, компанию бабушке в путешествии на край света составил инженер-кораблестроитель и правнук Георгия Динцера – Александр. Вырос, рассказывает молодой человек, на рассказах Ольги Георгиевны о подвигах экипажа С-101, поэтому связь с Полярным – на уровне сердца. Особенно впечатлил его зал войны в городском музее.

Александр Динцер, правнук офицера и участника Великой Отечественной войны, г. Санкт-Петербург: «Всегда Великая Отечественная война в истории – это этап интересный, противоречивый, малоизученный. Вживую знакомиться с этим – незабываемый опыт».

Маршрут прогулки с гостями из Санкт-Петербурга пролегает от Екатерининской гавани с её достоянием – кораблями Кольской флотилии – к мемориалам губы Кислой. Здесь, среди могил нашёл вечный покой и командир 5–го дивизиона подводных лодок Северного флота, на субмарине которого и служил отец Зиминой – Павел Егоров.

Георгий Динцер всегда говорил о друге с теплотой, долгие годы даже после смерти Егорова семьи поддерживали дружеские отношения. В этом и есть главная цель правдивости истории – связать прошлое с будущим, уверена Ольга Зимина.

Ольга Зимина, дочь офицера и участника Великой Отечественной войны, г. Санкт-Петербург: «Наша задача – помнить, рассказывать об истории знакомым, друзьям и близким, ненавязчиво их приучать к тому, что никуда она не денется, потому что наша».

Для музея у Ольги Георгиевны тоже нашёлся подарок: антикварная почтовая открытка с изображением военного парада в честь открытия Александровска. Коллекционная вещица станет экспонатом учреждения.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Людей нет: итоги девяти месяцев в судостроительной отрасли страны
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Заведующий отделением неврологии Иван Джулай: о распространенных неврологических нарушениях. Что такое остеохондроз? Как жить с рассеянным склерозом? Симптоматика, диагностика и лечениеКардиохирурги Манолис Чармадов и Сергей Штольдер: большая операция или стентирование? Есть ли жизнь после операции на сердце?Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
05.10.23 21:00
Добрый вечер, педагоги, учителя-предметники и жители города-героя. От своего имени и имени всего прославленного коллектива МБОУ Кадетской школы города Мурманска поздравляем учителя ИКТ Вячеслава Алекс
Комментарий к новости:В областном центре подвели итоги конкурса «Учитель города Мурманска 2023»
Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
26.09.23 16:02
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! От себя лично (матери и дочери), всего коллектива учителей-предметников МБОУ КШМ, работников бюджетной сферы МО говорим спасибо за повышени
Комментарий к новости:Зарплаты бюджетникам в Мурманской области повысят на 5,5%
Османова Нурижат Алиловна
24.09.23 09:15
Доброе утро всем. Кто это придумал и запустил - хочу сказать спасибо огромное. Очень хорошая идея для российских детей-школьников.... Мы любим Россию, мы любим и ценим человеческую жизнь, мы всегда в
Комментарий к новости:В 15 мурманских школах открылись «Парты Героев»
-Правовая консультация (18+)Проверь свои объекты»: как увидеть свою недвижимость на сайте «Госуслуги»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Мамы чемпионов». Художественный сериал, 5 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области АО «АтомЭнергоСбыт» обеспечило 104% собираемости платежей за три квартала 2023 года-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 27 копеек, доллар подрос почти на 5 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Жители Мурманской области продолжают жаловаться на отсутствующее отопления в квартирах-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Обязательный аудит и экспертиза тарифов ЖКУ управляющих компаний может быть введён в России
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика