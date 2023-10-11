Дочь помощника капитана, который в годы Великой Отечественной войны служил в Полярном, приехала в город отца

По городу детства и страницам собственных воспоминаний смогла прогуляться жительница Санкт-Петербурга. Дочь помощника капитана, который в годы Великой Отечественной войны служил в Полярном, спустя много лет вернулась в родные края.

Сегодня Полярный другой, но дома и улицы всё равно напоминают о сложном послевоенном времени. Ольга Зимина покинула эти места маленькой девочкой, но до 1951 года вместе с семьей жила в одной из квартир города воинской славы. На её глазах командир БЧ-5 подводной лодки С-101 Георгий Динцев рассказывал детям историю, очевидцем которой он не просто был, а испытал удары войны на себе.

Ольга Зимина, дочь офицера и участника Великой Отечественной войны, г. Санкт-Петербург: «Та война воспринимается ещё более осязаемой, чем ещё пять лет назад, когда была только на фотографиях, на бумаге. Она стала выпуклой, мы стали чувствовать её на кончиках пальцев».

Неудивительно, что потомки подводников и сегодня выбирают специальности, связанные с морем и судами. Например, компанию бабушке в путешествии на край света составил инженер-кораблестроитель и правнук Георгия Динцера – Александр. Вырос, рассказывает молодой человек, на рассказах Ольги Георгиевны о подвигах экипажа С-101, поэтому связь с Полярным – на уровне сердца. Особенно впечатлил его зал войны в городском музее.

Александр Динцер, правнук офицера и участника Великой Отечественной войны, г. Санкт-Петербург: «Всегда Великая Отечественная война в истории – это этап интересный, противоречивый, малоизученный. Вживую знакомиться с этим – незабываемый опыт».

Маршрут прогулки с гостями из Санкт-Петербурга пролегает от Екатерининской гавани с её достоянием – кораблями Кольской флотилии – к мемориалам губы Кислой. Здесь, среди могил нашёл вечный покой и командир 5–го дивизиона подводных лодок Северного флота, на субмарине которого и служил отец Зиминой – Павел Егоров.

Георгий Динцер всегда говорил о друге с теплотой, долгие годы даже после смерти Егорова семьи поддерживали дружеские отношения. В этом и есть главная цель правдивости истории – связать прошлое с будущим, уверена Ольга Зимина.

Ольга Зимина, дочь офицера и участника Великой Отечественной войны, г. Санкт-Петербург: «Наша задача – помнить, рассказывать об истории знакомым, друзьям и близким, ненавязчиво их приучать к тому, что никуда она не денется, потому что наша».

Для музея у Ольги Георгиевны тоже нашёлся подарок: антикварная почтовая открытка с изображением военного парада в честь открытия Александровска. Коллекционная вещица станет экспонатом учреждения.