Доехать до Териберки зимой станет проще и безопасно

Автоподъезд к популярному туристическому месту ремонтируют, благодаря реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уже выполненные работы позволят расчищать трассу от снега быстрее.

Териберку ежегодно посещают до 40 тысяч человек, в том числе иностранцы, при этом 40 из 120 километров пути от Мурманска до популярного посёлка приходится преодолевать по грунтовой дороге. В рамках проекта уже отремонтированы первые 10 километров из них. В некоторых местах подняли насыпь на 5- 6 метров . Это позволит уменьшить заносы, которые мешали проезду. Кроме того, базу, оставшуюся от летнего ремонта, решено было использовать в дальнейшем. Планируется, что здесь будет базироваться техника, с помощью которой зимой станут расчищать дорогу от снега.