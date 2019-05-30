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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.05.19 19:30

Доходная часть областной казны растёт! На что направят дополнительные деньги депутаты?

Заседание Мурманской  областной Думы можно назвать нетипичным. Перед депутатскими каникулами надо принять много важных решений. Да к тому же заслушать доклад губернатора. Поэтому заседание продлится два дня, а первый день – разделен на два этапа.

На повестке дня заседания Мурманской областной Думы более 30 вопросов. Среди актуальных - традиционные для этого периода корректировки в областной бюджет на текущий и плановый период двух последующих годов.

«В первой половине дня мы рассмотрим изменения в бюджет на 2019 год. Мы традиционно по исполнению весеннего бюджета вносим коррективы в бюджет, - отметил Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы. - Во второй половине дня мы заслушаем отчёт губернатора о деятельности правительства за 2018  год. 4 июня  мы рассмотрим исполнение бюджета во втором чтении, чтобы его окончательно принять, и другие законопроекты. Это и кадровые вопросы по назначению мировых судей, закон об образовании, закон о животных».

По итогам первых четырёх месяцев 2019 года казна региона стала заметно больше. По прогнозам экспертов, эта тенденция должна сохраниться и дальше. Увеличатся и расходы, в среднем за 3,2 миллиарда рублей, но даже при этом условии, доходы будут выше. Расходная часть, в первую очередь, будет направлена на социальные выплаты, повысятся затраты на другие жизненно важные сферы.

«С начала этого финансового года доходы областного бюджета по сравнению с четырьмя месяцами прошлого увеличились на 6 млрд рублей, - отмечает  Борис Пищулин, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам. - Основное увеличение – по налогу на прибыль, особенно от крупнейших налогоплательщиков. Есть увеличение поступлений по НДФЛ. Те прогнозные данные, которые представили налогоплательщики по налогу на прибыль, позволяют нам серьёзно увеличить доходную часть бюджета, по собственным доходам - на 4,2 млрд и 600 млн – федеральный бюджет. И мы их сейчас закрепляем в областном бюджете».

Одной из ключевых задач для Кольского Заполярья по-прежнему остаётся переселение северян из ветхого и аварийного жилья. Народные избранники заверили, что в ближайшие годы программа будет продолжена.

«Выделены средства на переселение из аварийного жилья. 73 миллиона рублей, - сообщил Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы. - Переселение из аварийного фонда у нас во всех почти муниципалитетах есть такие проблемы. Начиная с Мурманска, и заканчивая посёлком Зеленоборский».

Проект бюджета принят в первом чтении. Продолжение обсуждения главного финансового документа региона намечено на следующую неделю.

 

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