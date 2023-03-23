Доходов стало больше: депутаты городского Совета Мурманска провели 45-е заседание
Объём доходов в этом году увеличен практически на 681 тысячу рублей. Это произошло за счёт поступлений от бюджетов других уровней. Данные средства направят на благоустройство детских площадок, создание молодёжных и общественных пространств, приобретение помещений для мурманчан, проживающих в аварийном жилье.
Дополнительно выделены средства на реализацию проектов-победителей губернаторской программы «На Севере – твой проект». В 36-й школе теперь обновят актовый зал и благоустроят территории детских садов №№ 73 и 157. Предусмотрено финансирование строительства Центра культурного развития на улице Аскольдовцев. Ещё планируется создать в Мурманске открытое молодёжное пространство «СОПКИ.СПОРТ».
Центр появится на улице Беринга.
Также депутатам предоставили отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты за прошлый год.
В ходе заседания стала известна дата ежегодных отчётов главы муниципального образования и главы администрации города. Их проведут 27 апреля.