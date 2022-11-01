День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.11.22 19:30
Доходы мобилизованных граждан не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер соцподдержки
Таким образом нуждающиеся семьи будут получать соцподдержку на прежнем уровне. Соответствующее постановление подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.
Речь идёт о таких мерах поддержки как пособия женщинам, вставшим на учёт на ранних сроках беременности; ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет; выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка; социальный контракт.
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Мария
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Молодцы ребята, гордимся вами)))
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24.10.22 21:03
Здравствуйте, мурманчане и гости земли Кольской. Учащиеся МБОУ КШМ приняли участие в митинге, приуроченном к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье! КШМ помнит, КШМ гордится! И именно
Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
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