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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.11.22 19:30

Доходы мобилизованных граждан не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер соцподдержки

Таким образом нуждающиеся семьи будут получать соцподдержку на прежнем уровне. Соответствующее постановление подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Речь идёт о таких мерах поддержки как пособия женщинам, вставшим на учёт на ранних сроках беременности; ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет; выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка; социальный контракт.

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