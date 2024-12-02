«Доктор Хаус» увёз Кубок губернатора Мурманской области по КВН в Беларусь

Пришло время борьбы за Кубок губернатора. Битва престижная, попасть на которую смогли четыре мурманские звёздные команды «Шпроты», «Сборная Инва-КВН», «Сборная Снежногорска» и «Сборная Мурманской лиги».

Однако, всё было бы слишком просто, если бы выступали только местные. Конкуренцию им составили двукратные чемпионы Высшей лиги КВН «Ровеньки» из Орла и чемпионы Высшей лиги КВН из Республики Беларусь команда «Доктор Хаус».

- Шутка про Путина.

- А ты не боишься шутить про Путина?

- А чё белорусам бояться шутить про Путина? Вассал моего вассала не мой вассал.

Парни из «Доктора Хаус» давно завоевали сердца россиян в большом КВНе. Попробовать свои силы на мурманской сцене они решили для интереса и даже любви к северному юмору.

Павел Малахов, участник команды КВН «Доктор Хаус», г. Могилёв: «Мурманский юмор всегда отличался очень тонкой иронией, сарказмом даже. Он очень точный и хлесткий всегда был. Лично мне этот юмор всегда нравился, потому что он очень чёткий. Я понимал, если хочешь узнать какие новости сейчас в России, то нужно послушать «Сборную Снежногорска» или «Сборную Мурманска», потому что они очень точно всегда отражали действительность».

Белорусские парни признаются, что выступления в других городах им даются легко. Они умело подстраивают свои шутки под особенности регионов и даже мест. И выход на сцену любят больше, чем корпоративы. Ведь для артистов очень важен настрой и внимание зрителей во время выступлений.

Павел Малахов, участник команды КВН «Доктор Хаус», г. Могилёв: «Как правило, корпоративная история, когда ты выступаешь, громко поешь и шутишь, а люди сидят. Кто-то на тебя смотрит, кто-то с кем-то разговаривает, кто-то есть, кто-то уже поет песни. И все это за столами - под звон вилочек, посудочек. Это тоже определенный формат, но, наверное, лучше всего выступать, когда команда КВН приезжает на мероприятие КВН».

Получается, что в Мурманск белорусские квнщики приехали не зря. Как и команда «Доктор Хаус», «Ровеньки» тоже впервые решили покорить Заполярье, но перед этим немного оценили город.

Алексей Лубенко, участник команды КВН «Ровеньки»: «Из окна очень красиво. Пока ехали десять минут по вашему городу, то увидели, что здесь уютно и замечательно. Говорят, что очень холодно – неправда, очень и очень сильно холодно у вас. Атмосфера такая. Здесь команды, которые мы знаем. Поэтому нам тепло, добро и замечательно».

Но зачем титулованным КВНщикам Высшей лиги нужен Кубок губернатора Мурманской области, спросите вы?

Николай Ткач, участник команды КВН «Ровеньки»: «У нас некоторые кубки каких-то городов есть уже. И захотелось нам ещё мурманского».

По итогу трёх раундов игры спецприз забрали юмористы с ограниченными возможностями здоровья «Сборная Инва-команд Мурманской области», приз зрительских симпатий достался команде «Ровеньки», а заветный Кубок губернатора Мурманской области вручили «Доктору Хаусу».