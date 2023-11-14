Документальное кино, короткометражки и полный метр: в Мурманске стартовал юбилейный фестиваль «Северный характер»

Показы фестиваля «Северный Характер» уже стартовали, хотя официальное открытие события состоится 16 ноября.

Фильмом-открытием станет лента «Туман», снятая в Мурманске и Териберке, а также получившая финансовую поддержку правительства Мурманской области.

Пока фильм можно посмотреть только в рамках фестивальной программы, в российский прокат она выйдет позже. «Туман», как и большинство лент - участниц фестиваля, имеет непростой сюжет.

Светлана Солдатова, президент кинофестиваля «Северный характер»: «Основной жанр, который здесь представлен, это драмы. … И сняты они в Мурманской области».

Основная программа международного кинофестиваля «Северный характер», который проходит уже в 15-й раз, будет показана в кинотеатре «Мираж Синема». В рамках события для северян и гостей региона организуют также работу уличного кинотеатра.

По уже сложившейся традиции кино с «северным характером» можно будет посмотреть на улице Воровского. Здесь зрители смогут насладиться фестивальными фильмами, греясь горячим чаем. Ещё одна уличная площадка разместится в молодёжном пространстве «Контейнер-холл».

Всего фестивальная программа включает 76 картин, снятых в разных жанрах - документальное кино, короткометражные и полнометражные игровые фильмы, сериалы.

Филипп Абрютин, режиссёр, сценарист, продюсер: «Мурманская область уникальный регион… Бум мурманского кино».

Приятный подарок зрителям приготовила компания «ТНТ». В рамках кинофестиваля состоится презентация двух первых серий сериала «Полярный-3», который снимали в Мурманской области. Мурманчане увидят премьеру на три дня раньше, чем её покажут на канале.

На ряд показов необходима предварительная регистрация, которую можно пройти на сайте проекта.