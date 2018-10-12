Долг настоящего мужчины – защищать свою Родину, свою землю и семью. Традиционный торжественный вечер «Отчизны верные сыны!» направлен на пропаганду военной службы в рядах вооруженных сил Российской федерации.

В зале центра культуры «Север» будущие защитники – юноши призывного возраста, ребята из школ города, юнармейцы.

Армия – та школа жизни, которая учит, что называется, практикой. Это сила духа и тела, закалка мужества, проверка характера.

Сложно переоценить необходимость военной службы, тем более, когда ты живешь в военном городке. Когда в твоей семье есть офицеры.

В программе не только беседы о трудностях и пользе военной службы, но и концертные номера от самодеятельных коллективов города.