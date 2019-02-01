Долг платежом красен, говорят судебные приставы

Судебными приставами-исполнителями только в январе этого года возбуждены 4 тысячи дел в пользу предприятий ЖКХ Мурманской области. Таким образом, общий долг за коммуналку у северян составляет более 846 миллионов рублей. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» приняла участие в рейде по взысканию долгов с неплательщиков Мурманска.

Больше всего претензий и жалоб от жителей в Мурманской области поступают в адрес предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Негативные обращения северян не безосновательны, однако далеко не все собственники квартир соблюдают свои обязательства пред коммунальщиками. Об этом говорит общий долг по квитанциям, который составляет 849 миллионов рублей. А вот топливно-энергетическому комплексу региона неплательщики задолжали почти два миллиарда!

«Бывает, что к нам поступают исполнительные документы и на три тысячи рублей, и на 100 тысяч, - говорит Андрей Тарасов, судебный пристав-исполнитель ОСП Первомайского округа города Мурманска. – Всё зависит от того, какой период времени люди не платили».

Судебные приставы-исполнители, пожалуй, самые нежеланные гости в доме. И всё же, их появление на пороге можно легко предсказать: имеются большие долги по алиментам, штрафам или коммуналке - жди ареста имущества.

После того, как суд выносит постановление об описи имущества, объяснять что-то судебным приставам бессмысленно, договориться с ними тоже не получится. Да и вместо того, чтобы винить сотрудников в чёрно-зелёной форме в том, что они забирают любимый телевизор в счёт погашения долгов, неплательщику стоит задуматься над тем, как задолженность быстрей ликвидировать.

«У граждан, которых мы сегодня поселили, задолженность более 30 тысяч рублей, это довольно крупные суммы. В связи с тем, они отказываются погашать задолженность в добровольном порядке, - поясняет Андрей Тарасов, судебный пристав-исполнитель ОСП Первомайского округа города Мурманска. – Мы проверяем имущественное положение должников с целью наложения имущества для дальнейшей его реализации».

Продается арестованное имущество не сразу. Должнику даётся ещё месяц на уплату долга. В случае погашения, все описанные бытовые приборы вернуться хозяину в целости и сохранности. Но неплательщик имеет право ничего не предпринимать. Но тогда деньги, вырученные с продажи его техники, пойдут на погашение долговых квитанций.