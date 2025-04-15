Дольган Обушиев и Валентина Бирюкова: о погодных рекордах 2025 года

В Мурманской области на сегодня определены и внесены в ЕГРН границы 8 зон затопления и подтопления территорий, прилегающих к реке Варзуга в Терском районе и к реке Роста в Мурманске, а также территорий, прилегающих к реке Кола в Кольском районе – для населённых пунктов п.г.т. Кильдинстрой, н.п. Зверосовхоз, н.п. Шонгуй, ж/д станций Лопарская, Выходной и Магнетиты.