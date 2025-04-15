День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.04.25 12:01
Дольган Обушиев и Валентина Бирюкова: о погодных рекордах 2025 года
В Мурманской области на сегодня определены и внесены в ЕГРН границы 8 зон затопления и подтопления территорий, прилегающих к реке Варзуга в Терском районе и к реке Роста в Мурманске, а также территорий, прилегающих к реке Кола в Кольском районе – для населённых пунктов п.г.т. Кильдинстрой, н.п. Зверосовхоз, н.п. Шонгуй, ж/д станций Лопарская, Выходной и Магнетиты.
Разница между затоплением и подтоплением состоит в том, что подтопление происходит за счет поднятия из-под земли грунтовых вод, а затопление – в результате выпадения осадков или разлива водоёмов.
Любому дачнику или счастливому владельцу частного дома нелишне знать о профилактических мерах перед паводками.
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Дольган Обушиев, начальник отдела мониторинга, моделирования и организации превентивных мероприятий ЦУКС, и Валентина Бирюкова, ведущий гидролог Мурманского УГМС Гидрометцентра, рассказывают о методах оценки рельефа местности, контроле за ливнёвками и элементарном понимание, куда звонить в случае необходимости.
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Последние комментарии
VtcnysQ51
13.04.25 19:25
Что-то мне этот процесс напоминает оптимизацию системы здравоохранения, которую проводили наши либералы перед пандемией. Потом пришлось отыгрывать, но до сих пор не получается.
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
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