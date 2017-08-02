Долги по зарплате надо возвращать

Губернатор Мурманской области обсудила с руководителем региональной Государственной инспекции труда ситуацию с задержкой зарплат и отпускных в Мурманском государственном техническом университете. Вопрос погашения долгов в вузе руководитель трудинспекции будет держать на особом контроле.

Об образовавшейся задолженности МГТУ перед сотрудниками стало известно в середине июля. Более 800 работников Мурманского государственного технического университета не получили своевременную зарплату и расчёт по отпускным на сумму более 50 миллионов рублей.

И это не единственная в регионе организация с такими проблемами. На сегодняшний день общий размер задолженности 27 компаний перед своими сотрудниками более 313 миллионов рублей. Большая часть приходится на организации, находящиеся в состоянии банкротства.