Долги заставят ходить пешком по лестнице и на 9-й этаж!

Некоторые управляющие компании столицы Заполярья перестали оплачивать услуги по обслуживанию лифтов. В результате такой халатности жильцы домов будут вынуждены идти до квартиры пешком по лестнице.

Обслуживание лифтов – серьёзный процесс, состоящий из разных звеньев – это и работа механиков, и покупка деталей. Всё ради безопасности. Но что делать, когда за эту работу не платят? Обслуживающие компании после ряда предупреждений и попыток вести диалоги по погашению задолженности в определенный момент просто не смогут оказывать услугу.

Александр Зайнеев, начальник участка лифтовой обслуживающей организации: «Стараемся с этим бороться. У нас нет такого, что мы сразу приехали, лифт отключили и всё. Сначала с ними пытаются связаться по телефону, сначала идёт общение, после этого пишется претензия, мы развозим эти претензии… Под роспись дали претензию. Только после этого возможно отключение лифта. И это крайняя мера».

С отключенным лифтом уже завтра окажутся жители дома №7 по улице Полярной дивизии в Мурманске. Управляющая компания «За Полярным кругом» оказалась среди должников, поставив жильцов дома в ситуацию угрозы отключения лифта в их доме.

Александр Зайнеев, начальник участка лифтовой обслуживающей организации: «Из-за отсутствия технического обслуживания, то есть, если мы выключаем лифт, то отрубается полностью связь, прекращается полностью техническое и аварийное обслуживание».

На данный момент к числу неплательщиков за обслуживание лифтов относятся также такие управляющие компании как: «Ваш дом», «Недвижимость сервис», «Арктик», «Молочный» и «Стандарт».