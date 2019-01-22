Долго ли ещё мурманчанам мерзнуть? Ответ знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

- Сколько квартир получат мурманчане в бывшей гостинице «Север»? Кому достанется жилье в жилищном комплексе «Молодежный», построенном на Кольском проспекте? На эти и другие вопросы журналистов ответил вчера глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. Также он рассказал о ремонте дорог в городе, наказании нерадивых управляющих компаний и городском благоустройстве. Подробности читайте в сегодняшнем номере «Вечернего Мурманска».

Что толкает подростков на жестокие преступления? Почему ученики 5-6 классов бьют своих сверстников, вымогают у них деньги и снимают всё это на камеру мобильного телефона? Как уберечь своих детей от подобных преступлений и в каком возрасте малолеток ждёт серьёзное наказание за убийство или распространение наркотиков? Об этом читателям «Вечёрки» рассказывает представитель регионального Следственного комитета.

Из-за морозной погоды, которая сохраняется на Кольском полуострове уже несколько дней, начал замерзать Кольский залив. Фотографии судов, будто стоящих в белом поле, можно найти в Интернете. А что говорят о январских морозах синоптики? Долго ли ещё мурманчанам мерзнуть? Об этом – в сегодняшнем номере «Вечернего Мурманска».

Сообщения об изувеченных животных почти всегда вызывают бурные обсуждения среди пользователей соцсетей. Вот и на этот раз мурманчане не остались в стороне, когда кто-то выложил в Интернете фото машины с местными номерами, в котором автовладелец, якобы, запер собаку. Пользователи соцсетей долго обсуждали хозяев собаки, придумывая им различные виды наказания, пока одна из девушек не обратилась с заявлением в полицию. А что было дальше, читайте в сегодняшней «Вечёрке».