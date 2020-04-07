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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.04.20 19:30

Долгое время в изоляции, или Один на один с детьми в квартире

Режим самоизоляции выбивает из привычного ритма жизни, наверное, каждого родителя. Когда в четырёх стенах буквально заперты маленькие шалунишки и неугомонные первооткрыватели, рискуешь остаться без окон и дверей.

Кристина Григорян, корреспондент «Арктик-ТВ»: «С детьми поиграть, как оказалось, можно абсолютно в любую игру. Наш выбор пал на бродилку, потому что маленький член семьи в это сможет участвовать».

Опробовали и небезызвестную игру «Кто я?». Игра развивает не только сообразительность, но и логику. После тренировки ума решили поработать над мелкой моторикой.

И вновь пришлось опираться на возможности самой младшей: вырезать полоски - склеить между собой детали вполне ей по силам Вы можете придумать десятки таких бумажных изделий, просто проявите фантазию. После, проголодавшись, решили совместно приготовить и ужин.

Кристина Григорян, корреспондент «Арктик-ТВ»: «Любая идеальная мама, на мой взгляд, должна уметь печь. Я себя к этому статусу не причисляю, поэтому никакого отношения к тесту не имею. Мы решили приготовить простое блюдо, которое может сделать любой ребёнок, конечно, под присмотром взрослых».

Перед началом создания кулинарных шедевров, обязательно моем руки. После берём простые ингредиенты: макаронные ёжики и свежий салат. Чем старше ребёнок, тем интереснее можно подобрать варианты блюд. В будущем, я бы приготовила лазанью или традиционные котлеты с пюре. А пока мы продолжаем эксперимент.

Кристина Григорян, корреспондент «Арктик-ТВ»: «Насмотревшись в интернете различных видеороликов, дети загорелись желанием повторить челленджи, я предложила свой вариант, а они свой».

Дефицит физической нагрузки удалось компенсировать необычными состязаниями. Мы назвали это челлендж «Кто больше?». Кто дольше простоит в упражнении «Планка», кто больше всех сможет отжаться и продержаться в мостике.

Кристина Григорян, корреспондент «Арктик-ТВ»: «Впереди ещё целый месяц такого режима и мы предлагаем вам принять участие в нашем интерактиве: присылайте в группу видео того, чем вы занимаетесь со своими детьми или родителями, а мы используем ваш материал для создания наших следующих сюжетов».

За кадром остались и другие наши совместные занятия: чтение вслух сказок, уборка квартиры и, конечно, тихий час.

Кристина Григорян, корреспондент «Арктик-ТВ»: «Самое прекрасное в этом режиме то, что самоизоляция, хочешь ты того или нет, объединяет. Не важно, что вы делаете – играете, рисуете, готовите или лепите, главное, что вместе.

Комментарии

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