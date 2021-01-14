Долгострой - пешеходный мост в Полярном достроит новая компания

В Полярном строительством пешеходного моста между улицами Душенова и Моисеева займётся новый подрядчик.

За возведение социально значимого объекта для города в прошлом году уже бралась одна из строительных компаний, но с вверенными ей работами она справиться не смогла.

Сейчас контракт на 19 миллионов рублей заключён с другой организацией. На выделенные деньги в этом году планируется возвести новый мост длиной около 80 метров. Необходимые средства выделены из областного бюджета.