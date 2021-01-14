Долгожданная победа! ХК «Мурман» прервал серию неудачных игр

Хоккейный клуб «Мурман» провёл выездную игру в Новосибирске против местного «Сибсельмаша».

Хозяева встречи, несмотря на все усилия, не смогли прорвать надёжную оборону заполярных хоккеистов. Итоговый счёт – 3:5.

Этой победой команда Александра Кротова смогла прервать серию неудачных игр и набрала девять очков после 14 туров. Следующую игру мурманчане проведут дома на стадионе «Строитель» 17 января, где сыграют против хабаровчан.

Александр Кротов, главный тренер хоккейного клуба «Мурман»: «Мы хорошо сыграли в обороне и, благодаря этому, победили. Я благодарен ребятам за самоотверженность, эта победа важна для нас в психологическом плане».