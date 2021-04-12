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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.04.21 19:30

Долгожданное! После годового перерыва в Мурманске состоялся фестиваль КВН

Целый год квнщики ждали, когда вновь смогут вернуться к игре.

И только благодаря недавнему послаблению ковидных ограничений в мурманской «Кировке» удалось организовать полноценный фестиваль отборного юмора.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Действительно, ситуация позволяет нам эти мероприятия проводить. Все этому несказанно рады, я тоже. Очень надеюсь, что всё получится. Тем более, что мы КВН стали дополнительно поддерживать и финансировать. Считаю, что это правильное движение, осень важный элемент молодёжной политики».

В этом фестивале приняли участие 12 команд, среди которых немало новичков. Причём это не только молодёжь, но и взрослые участники, любящие сцену и смех.

Николай Паршин, редактор Мурманской официальной лиги КВН: «Говорят, что зрители истосковались по КВНу. Но больше всего истосковались мы, как организаторы и люди, которые на сцене сегодня будут участвовать. Поэтому они так рвались в бой, что для них за радость было снова попробовать написать шутки. Поэтому качество точно не упало».

Фестиваль Мурманского КВН длился два дня. В первый - победителей определяли зрители, а во второй - квалифицированное жюри. Выбор был непростой, ведь, участники действительно хорошо подготовились и пускали шутку за шуткой в зал так, что зрители не прекращали смеяться ни на минуту.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «У меня все команды любимые. Мне нравятся люди, которые в этих командах играют. И если говорить о выступлениях, то какое-то нравится сегодня больше, завтра меньше. Но если всё это вместе объединить, то мне нравится, что люди этим занимаются и нравится, как они относятся к тому, чем они занимаются».

Кстати, не только новичками-командами удивил этот фестиваль. Зрителям представили другого ведущего Мурманского КВН. Им стал Кирилл Лопаткин из команды «Саратов». В своё время именно она была главным соперником у «Сборной города Мурманска» в Высшей лиге КВН. А ещё новыми друзьями наших юмористов стали молодые блогеры из «Региона51».

Дмитрий Афиногенов, руководитель сообщества в «ВК» «Регион51»: «Конечно, мы поддерживаем все проекты молодёжные. Очень рады, что наконец-то получается сотрудничество с Домом молодёжи. Мы сейчас только начинаем знакомиться с КВН, именно как «Регион51» и КВН. Но уже хотим участвовать более глобально в этом проекте. И уже ребята из «Регион51» говорят, давайте, свою команду создадим».

По итогам двух дней фестиваля первое место завоевала команда «Сборная Алакуртти», которая расширилась и теперь состоит из двух участников. Второе место досталось коллективу «Сверхразум», а «бронза» у новичков, молодых квнщиков из команды «3+2».

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