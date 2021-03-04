Долгожданное возвращение в родные стены отодвигается, но планы у артистов остаются грандиозные

На встрече с журналистами театральная труппа Мурманского областного драмтеатра поделилась и новостями по поводу долгожданного и пока не произошедшего переезда. Теперь сроки открытия перенесены на декабрь этого года.

Запланированное на март 2021 года возвращение в родные стены, артисты областного драмтеатра вновь отложили. Причина - срыв сроков реконструкции исторического здания, строителям задерживают поставки мрамора и деревянных конструкций из Краснодара.

Павел Куделькин, художник по свету Мурманского областного драматического театра: «Идут работы. Мы очень часто бываем на площадке. Вопросы, которые касаются сценографических решений, мы тоже обсуждаем со строителями, они нас слышат иногда. Иногда идёт обсуждение. Вёе идёт своим чередом. Если мы начнём торопиться, то сделаем ошибки, которые потом будет дороже исправить».

В здании уже выполнен большой объём работ. Однако это всё равно не меняет настроения артистов, которые уже 5 лет не могут вернуться в родные стены. Например, Анна Будовская, когда ремонт только начинался, уходила в декрет.

Анна Будовская, актриса Мурманского областного драматического театра: «Я думала, что быстро отстреляюсь, пока мы переезжаем и реконструируется наше родное здание. И я так быстренько потом с декрета вольюсь в чудесную новую площадку. Увы. И я надеюсь, что 6-летие сына я точно отмечу в новом здании».

Планы на долгожданное открытие у артистов грандиозные. Например, новый сезон в обновлённом здании они хотят отметить постановкой «Маскарад» по пьесе Михаила Лермонтова.

Вадим Данцигер, режиссёр-постановщик Мурманского областного драматического театра: «В принципе, к тому моменту, когда стартует новый сезон, мы откроем его дома. В конце ноября мы выпустим «Маскарад». Мы будем жить вечно, пока всё идёт нормально».

Напомним, масштабная реконструкция драматического театра ведётся в рамках нацпроекта «Культура». Новым сроком открытия названа дата - 5 декабря.