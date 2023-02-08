Долгожданный каток для Мурманских конькобежцев открыли на Центральном стадионе

Проверить состояние льда приехал лично глава администрации Юрий Сердечкин.

Настоящая радость для конькобежцев. На Центральном стадионе залили каток. Теперь ученики спортивной школы олимпийского резерва №4 Мурманска могут возобновить тренировки. Это хорошая новость не только для спортсменов постарше и самых юных воспитанников, но и их родителей. Тамара, местная жительница: «Мы же приходили здесь как-то неделю назад, здесь ничего не было подобного».

Погода в день сьёмки выдалась тёплой, поэтому в некоторых местах образовались лужи. Как отмечает Татьяна Жигалова, для того чтобы не получить травмы и не повредить коньки, ледовое покрытие стадиона нужно ещё немного доработать.

Татьяна Жигалова, спортсменка по конькобежному спорту: «Ребятам, которые постарше, лёд надо доводить до более лучшего состояния».

На базе отделения конькобежного спорта школы олимпийского резерва №4 проходят спортивную подготовку 143 спортсмена. Это единственное учреждение в заполярной столице такого профиля. До этого конькобежцы тренировались где приходилось, а кто-то и вовсе выезжал за пределы региона.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Были вынуждены использовать не совсем подходящие условия для тренировок. В том, числе переезжать в Оленегорск или использовать лёд в Коломне. Конечно, это недопустимо, а сейчас они могут возобновить тренировочный процесс в полном объёме».

Работы по заливке льда на стадионе проведены с помощью спецтехники спортшколы и Управления дорожного хозяйства. Им же, вероятно, придётся заниматься доработкой покрытия.