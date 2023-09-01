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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.09.23 19:30

Долгожданный праздник отметили учащиеся и учителя первой школы Мурманска

После продолжительного капитального ремонта учреждение распахнуло свои двери для учеников и преподавателей. В праздничной линейке в честь начала нового учебного года приняли участие губернатор Андрей Чибис и сити-менеджер Юрий Сердечкин.

Долгожданный первый звонок вновь прозвенел в стенах первой школы. Сегодня за парты сели около 300 детей. 75 из них первоклассники, которые только начинают свой большой путь обучения.

Поздравить юных мурманчан пришёл губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Всем желаю успехов в учёбе. Всем преподавателям - хороших и благодарных учеников. И поздравляю родителей, потому что от них зависит то, какими вырастают дети. Всех с праздником!».

Торжественная линейка стала первой частью праздника, организованного в честь Дня знаний. Далее дети отправились в классы. А глава региона вместе с сити-менеджером Юрием Сердечкиным на экскурсию по школе.

После масштабного ремонта она преобразилась до неузнаваемости. И стала действительно местом, где хочется учиться.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Школа №1 теперь не только старейшая в Мурманске, но и самая современная. Благодаря поддержке губернатора и партнёров из компании «НОВАТЭК». Школа оснащена самым современным оборудованием, поэтому теперь дело за ребятами. Мы ждём от них замечательных результатов».

Кстати, школа №1 в этом году отмечает 88-летие.

Сегодня в Мурманске после капитального ремонта открыли шесть образовательных учреждений.

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